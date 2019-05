Benfica renova com campeão de voleibol

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a renovação com o voleibolista Theo Lopes.

O internacional brasileiro, de 35 anos, que vive a primeira experiência na Europa, foi decisivo para a conquista do "triplete" do Benfica, esta época, em que inclui o campeonato. O site do Benfica, em que é anunciada a renovação, não revela a duração do novo contrato.

“Foi um grande ano para todos nós e ter a oportunidade de dar continuidade ao trabalho é muito interessante. Temos um excelente grupo e as condições que o Clube oferece são excelentes”, referiu Theo, em declarações ao site oficial do Benfica.



O brasileiro, para quem jogar na Europa tem sido "uma grande experiência", acredita que a equipa do Benfica é "muito forte" e tem "tudo para crescer ainda mais na próxima temporada", além de "dar mais um passo nas competições europeias".