Marisa Matias desafia PS a recuar no recuo sobre Lei de Bases da Saúde

Acompanhada pelo líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, pelo deputado coordenador da saúde, Moisés Ferreira e pelo vice-presidente do Parlamento, José Manuel Pureza, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda às europeias visitou esta quinta-feira a unidade de saúde familiar de Cruz de Celas, em Coimbra, para demonstrar o que vai mal no Serviço Nacional de Saúde e fazer um derradeiro apelo ao PS.

Marisa Matias foi guiada pela médica coordenadora desta unidade de saúde familiar que, "desde 2013", começou a demonstrar várias debilidades e sem conseguir dar resposta a todos os utentes. Fátima Branco não quer que se construa um novo edifício, quer é uma "remodelação" deste, que segundo a profissional de saúde não oferece condições de atendimento.

A eurodeputada, candidata a um novo mandato, é conhecida em Cruz de Celas, de tal maneira que foi mesmo impedida pela médica coordenadora de "dar beijinhos a toda a gente" por onde passasse.

Cerca de uma hora depois, Marisa Matias explicava aos jornalistas ao que vinha. Anda "preocupada" com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e com o recuo do PS sobre a Lei de Bases da Saúde. A eurodeputada bloquista aproveitou, por isso, a oportunidade para desafiar o PS a recuar de novo e voltar à proposta inicial sobre as Parcerias Público Privadas (PPP).

"Estamos a tempo de o Partido Socialista deixar o recuo e voltar-se para o que têm sido, aliás, as reivindicações dos militantes socialistas. Estamos na discussão, estamos a tempo, ainda há negociações a decorrer e isso é que é importante."

Há algumas semanas, o líder parlamentar do PS, Carlos César, disse que acredita num acordo com a esquerda para fechar a Lei de Bases da Saúde, mas não esclareceu se com o Bloco, se com o PCP. Ora, para Marisa Matias tanto faz com que esquerda é que os socialistas se vão entender.

"O Bloco de Esquerda bate-se por um SNS que respeite aquilo que foi a sua base fundacional, seja universal, que seja um SNS de qualidade que não permita promiscuidades com os interesses financeiros e com os interesses privados... Qualquer proposta de um SNS com estas características é uma proposta do Bloco de Esquerda e que serve à sociedade e a toda a gente."

Marisa Matias também se deslocou depois à Associação de Gatos Urbanos, em pleno centro de Coimbra, onde foi questionada sobre se, com esta visita, pretendia "dar uma mãozinha ao PAN", o partido com deputado único à Assembleia da República que se tem dedicado às causas dos animais.

A esta pergunta, Marisa Matias respondeu a rir, salientando que o Bloco de Esquerda "teve um trabalho muito intenso a dar uma mãozinha aos animais durante este mandato", destacando que no Parlamento Europeu, o grupo a que pertence "integrou todas as reivindicações sobre os direitos dos animais, que é um valor que deve estar sempre na agenda", lembrando trabalho feito sobre "transporte dos animais vivos".

O dia da eurodeputada em Coimbra termina esta noite com um comício, onde estará presente a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, bem como de Maria Eugénia Palop, cabeça de lista ao Parlamento Europeu pelo partido espanhol Podemos.