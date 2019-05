Campeonato de Portugal já tem play-off definido

Realizou-se esta quinta-feira o sorteio dos quartos de final do play-off de acesso à II Liga.

Vilafranquense-Vizela, Casa Pia - Sp. Espinho, Lusitânia Lourosa - União de Leiria e Fafe-Praiense são os jogos.

A primeira mão joga-se a 25 de maio e a segunda a 2 de junho.

Também já é conhecido o acasalamento dos jogos das meias-finais: o vencedor do Lusitânia Lourosa - União de Leiria vai defrontar o vencedor do Vilafranquense – Vizela. Já quem triunfar no Casa Pia - Espinho defronta quem sair vencedor do Fafe – Praiense.

Os vencedores das meias-finais garantem a promoção à II Liga.

Quadro de jogos:

Vilafranquense - Vizela

Casa Pia - Sp. Espinho

Lusitânia Lourosa - União de Leiria

Fafe - Praiense

Meias-finais:

Vilafranquense – Vizela / Lusitânia de Lourosa - União de Leiria

Casa Pia - Sp. Espinho / Fafe - Praiense