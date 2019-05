Duas benfiquistas no Mundial feminino

As benfiquistas Tayla e Geyse foram convocadas para a seleção brasileira de futebol feminino que vai estar no Mundial, entre 7 de junho e 7 de julho, em França.

A defesa-central Tayla, de 27 anos, chegou esta época ao Benfica, vinda do Santos. De águia ao peito soma 9 jogos e 3 golos.

Já Geyse, de 21 anos, é avançada e soma 49 golos em 27 jogos na segunda divisão portuguesa.

O Brasil está no Grupo C, juntamente com Itália, Austrália e Jamaica.