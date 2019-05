Atlético de Madrid pode receber 70 milhões por Rodri

O agente de Rodrigo Hernández, mais conhecido por Rodri, informou o Atlético de Madrid que vai bater a cláusula de rescisão de 70 milhões de euros do médio, segundo a rádio espanhola "Cadena COPE".

De acordo com a referida fonte, a possibilidade de Rodri deixar o Atlético, no verão, é de 90%. O médio defensivo espanhol, de 22 anos, queria ficar em Madrid, mas pretende um aumento salarial, coisa que o clube não estaria disponível a dar-lhe. Nesse sentido, o agente do jogador, Pablo Barquero, informou o Atlético de que vai pagar a cláusula de rescisão de Rodri, com dinheiro fornecido por outro clube.

A "COPE" explica que há mais que um clube disposto a pagar esse montante por Rodri. Um deles é o Manchester City, de Pep Guardiola, que já terá mesmo telefonado ao futebolista para o convencer a assinar por ingleses. No entanto, os problemas com o "fair play" financeiro podem complicar a operação.

O Barcelona tem sido associado a Rodri, contudo, o clube catalão assegurou à COPE que, tendo contratado Frenkie De Jong ao Ajax, não precisa de mais um jogador para a posição. Por outro lado, o agente do médio do Atlético terá revelado à mesma rádio que o Barcelona lhe teria pedido uma espera de dez dias e, caso não conseguisse contratar o central Matthijs de Ligt, também do Ajax, virar-se-ia para o internacional espanhol.

O Atlético de Madrid contratou Rodri ao Villarreal, no último verão, por 20 milhões de euros. O médio completou a formação no submarino amarelo, mas iniciou-a, precisamente, em Madrid. Caso Rodri deixe mesmo Madrid pelo valor da cláusula, o Atlético terá potenciado o jogador em 50 milhões, numa só época.