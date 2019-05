Árbitros vão trabalhar o lado emocional antes dos jogos da decisão

A grande diferença na preparação habitual dos árbitros, para a derradeira e decisiva jornada do campeonato, está no "plano emocional". A revelação é feita pelo antigo árbitro internacional Duarte Gomes.

Jorge Sousa na Luz e Fábio Veríssimo no Dragão, na luta pelo título, e João Pinheiro em Tondela, na corrida à manutenção, numa 34.ª ronda de alta tensão em que os árbitros estarão no centro das atenções. Em Bola Branca, Duarte Gomes começa por destacar a importância da análise de uma vertente da arbitragem poucas vezes considerada.

"Leva-nos para uma abordagem em relação aos processos e não em relação às pessoas, o que é raro no nosso discurso. Os árbitros têm uma preparação 'standard' e, sob o ponto de vista teórico, farão a preparação normal. Agora, sob o ponto de vista emocional, os jogos são especiais e os árbitros têm a noção do que está em jogo. E é sob esse ponto de vista que deve haver a grande diferença nesta preparação", explica.

Duarte Gomes dá um exemplo para esse tipo de nuance na preparação: "Ainda antes do encontro, a forma como o árbitro se relaciona e sente o pulso dos intervenientes, que também estão com uma grande carga emocional, para lhes passar alguma tranquilidade e confiança."

O árbitro é humano



Nestas declarações a Bola Branca, o ex-árbitro admite que, sendo o juiz um ser humano, também não deixa de ser alvo da "ansiedade" que antecede jogos como o Benfica-Santa Clara e FC Porto-Sporting desta 34.ª jornada, que decidirá o campeão.

"De facto, os árbitros não fogem à sua humanidade. Também o árbitro sente. Mas a experiência faz com que os árbitros estejam habituados a esta pressão", conclui Duarte Gomes.

O Benfica-Santa Clara realiza-se na Luz e o FC Porto-Sporting terá lugar no Dragão, ambos marcados para sábado, às 18h30. O Tondela-Chaves realiza-se no domingo, às 17h30, no Estádio João Cardoso. Os três encontros terão relato em direto na Renascença, assim como acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.