Veja os golos nomeados a melhor da época na Premier League

A Premier League divulgou, esta quinta-feira, os nomeados a melhor golo da época.

A lista reúne 10 golos, um por cada mês da época. Isto é, cada "tento" nomeado venceu o prémio de melhor golo do mês.

Os eleitos são Jean Michael Seri do Fulham (agosto, frente ao Burnley), Daniel Sturridge do Liverpool (setembro, Chelsea), Aaron Ramsey do Arsenal (outubro, Fulham), Son Heung-min do Tottenham (novembro, Chelsea), Andros Townsend do Crystal Palace (dezembro, Manchester City), Andre Schurrle do Fulham (janeiro, Burnley), Anthony Knockaert do Brighton (março, Crystal Palace), Eden Hazard do Chelsea (abril, West Ham) e Vincent Kompany do Manchester City (maio, Leicester City).

Curiosamente, os dois golos de jogadores do Fulham foram marcados ao Burnley. O Chelsea também foi "vítima" de dois grandes golos, embora de equipas diferentes.

O vencedor será escolhido através de um processo que combina os votos do público e de um painel de especialistas.