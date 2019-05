Sporting prepara clássico com todos menos Battaglia

O Sporting treinou, esta quinta-feira, com o plantel quase na mesma força. Só faltou Rodrigo Battaglia na preparação para a visita ao FC Porto, relativa à 34.ª e última jornada do campeonato.

O médio argentino continua em recuperação da grave lesão, sofrida no início de novembro, que o afastou do resto da época. Pedro Marques, avançado da equipa de sub-23, voltou a ser chamado ao treino.

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, em Alcochete, à porta fechada. Pelas 12h30, Marcel Keizer fará a antevisão do clássico com o FC Porto.

O clássico da derradeira jornada está marcado para sábado, às 18h30, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.