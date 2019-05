Schettine e o Benfica. "É difícil, porque eles vão jogar pelo título"

Guilherme Schettine, avançado do Santa Clara, admite o elevado grau de dificuldade no último jogo da temporada, no Estádio da Luz, contra o Benfica, dada a possibilidade das águias levantarem o título de campeão nacional no final da partida.

"Sabemos que é difícil, pois eles vão jogar pelo título. A semana foi boa, os treinos foram bons, vamos jogar da mesma maneira que jogámos todos os jogos. Vamos tentar fazer o nosso resultado, um bom resultado, sabendo que jogar lá é difícil", disse, em antevisão da partida da ronda 34 do campeonato.

O ponta-de-lança brasileiro, que já leva sete golos no campeonato, e apenas chegou ao Santa Clara em janeiro, pede concentração à equipa: "Nestes jogos temos de estar mais focados, para na hora do jogo não haver falhas e estar a equipa toda concentrada".

Na última partida, contra o Feirense, Schettine apontou um "hat-trick", mas admite que "preferia não ter feito os três golos se a equipa tivesse vencido".

O Benfica-Santa Clara está marcado para sábado, às 18h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.