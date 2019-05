Boris Johnson candidato à liderança do Partido Conservador? “Claro que sim”

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, confirmou esta quinta-feira que vai candidatar-se à liderança do Partido Conservador, mal a posição fique vaga com a demissão de Theresa May.

A atual primeira-ministra já disse que se demite mal o Parlamento aprove o seu acordo para a saída da União Europeia e embora o acordo ainda não tenha sido aprovado pelos deputados, está a ser pressionada para marcar uma data para a sua demissão. Quem a substituir torna-se automaticamente primeiro-ministro.

Esta quinta-feira, quando questionado durante um evento em que participava em Manchester, Boris Johnson confirmou as suas intenções.

“Vou-me candidatar, claro que me vou candidatar. Não me parece que isso seja segredo para ninguém”, afirmou, acrescentando logo “mas como sabem, de momento não há vaga”.

Boris Johnson, que foi um dos principais defensores do Brexit, mas que se afastou do Governo durante a fase de negociações, junta-se assim a várias outras figuras conservadoras, incluindo Michael Gove, Amber Rudd, Sajid Javid, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt e Liz Truss.