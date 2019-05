Fabiano apto a três dias do Sporting

A integração total de Fabiano foi a grande novidade do treino desta quinta-feira do FC Porto. Os dragões continuam a preparar a última jornada do campeonato, frente ao Sporting.

O guarda-redes brasileiro está totalmente recuperado de lesão, e Brahimi já realizou apenas treino condicionado, e continua em dúvida para a partida. O guarda-redes Mouhamed Mbaye continua a treinar com o grupo, enquanto Diogo Leite esteve ausente, encontrando-se ao serviço da seleção portuguesa de Sub-20.

O grupo às ordens de Sérgio Conceição volta a treinar na sexta-feira de manhã, à porta fechada, no Olival.

A partir das 12h00, em conferência de imprensa, o treinador fará a antevisão do jogo. O FC Porto-Sporting decorre no Estádio do Dragão, no sábado, às 18h30, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.