Fim de especulação. Valverde vai continuar no Barcelona

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, confirmou que Ernesto Valverde vai continuar a ser o treinador do clube catalão na próxima temporada.

À margem da apresentação de um livro, o representante máximo do clube "blaugrana" colocou um ponto final nos rumores que davam conta da saída do técnico, após a eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, com uma pesada derrota em Anfield por 4-0.

"A planificação da próxima temporada está em curso e já temos jogadores contratados. Valverde já tinha dito que tinha o apoio do presidente. É o treinador que queremos. Temos um projeto a médio e longo prazo. Tem contrato e estamos feliz com ele", disse.

O Barcelona sagrou-se campeão espanhol, esta temporada, e vai disputar a final da Taça do Rei, contra o Valência, no sábado.