Inglaterra anuncia 27 pré-convocados para a "final four" da Liga das Nações

O selecionador Gareth Southgate anunciou, esta quinta-feira, a lista de pré-convocados para a fase final da Ligas das Nações, que se disputa em Portugal, em junho.

A principal novidade na lista de convocados é Harry Kane, avançado do Tottenham e um dos capitães da seleção, que está ausente nos últimos meses por lesão. A lista consta com 27 nomes, e irá ser reduzida para 23, no dia 27 de maio.

Inglaterra defronta na meia-final, em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, a seleção holandesa, e pode ser adversário de Portugal, que enfrenta a Suíça na outra meia-final.´



Os convocados:

Guarda-redes: Jack Butland (Stoke City), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (Everton)

Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Leicester City), Joe Gomez (Liverpool), Declan Rice (West Ham United), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Leicester City), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Michael Keane (Everton)

Médios: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ross Barkley (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Harry Winks (Tottenham Hotspur), James Ward-Prowse (Southampton)

Avançados: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Nathan Redmond (Southampton), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), e Callum Wilson (AFC Bournemouth).