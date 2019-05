Crianças doentes trocam batas de hospital por camisolas de Messi e outros ídolos do futebol

Partindo da premissa de que os jogos de futebol podem ser mais do que um “mero entretenimento de 90 minutos”, o hospital madrileno de San Rafael, em colaboração com a revista “Panenka”, dedicada àquela modalidade, lançou uma campanha solidária com vista a transformar camisolas de jogadores em batas para crianças internadas.

“Todos os dias, as crianças que estão internadas enfrentam um jogo difícil", explica o hospital de Madrid. "Ao vestirem a camisola da sua equipa, em vez da habitual bata verde, tornam-se mais fortes.”

O futebol pode, assim, ser também “uma ferramenta para ajudar a construir uma sociedade melhor”, adianta a revista “Panenka”.

Para marcar o lançamento da campanha, o hospital e a revista divulgaram um vídeo onde explicam que pretendem ajudar as crianças a ficarem “mais capazes de fazer frente a qualquer rival”.