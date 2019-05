Abel faz o balanço da época. "Há um sentimento de injustiça"

Abel Ferreira, treinador do Braga, faz o balanço da temporada 2018/19, na qual a equipa minhota esteve a maior parte em lugar de qualificação para a Liga dos Campeões, mas acabou por terminar a época em quarto lugar.

"Cometemos alguns erros, podemos fazer melhor, mas eles sabem o que se passou em determinados jogos. Há um sentimento de injustiça, se houvesse coerência, se calhar estaríamos aqui a falar de outra maneira. Sou o mesmo treinador da época passada, os jogadores também. Quando me contrataram, contrataram uma ideia de jogo, filosofia, o homem. Os obstáculos aparecem e juntos vamos ser mais fortes", começou por dizer, em conferência de imprensa.



O Braga atravessa um mau momento de forma, com três derrotas consecutivas. Abel quer terminar a temporada com chave de ouro, com uma vitória contra o Portimonense.

"Chegámos até aqui juntos e vamos lutar juntos até ao fim. Amanhã farei o balanço da época. Foi esse um dos nossos lemas ao longo da época, foi sempre essa a nossa força, e amanhã continuará a ser", diz.

Abel deixa uma crítica à arbitragem, diz que foi prejudicado nos jogos contra os grandes, e recorda as eliminações das duas taças.

"Nas duas taças, toda a gente viu a forma como fomos eliminados e o clube manifestou-se publicamente. Com o Zorya, aí sim, não fomos capazes de ultrapassar esse adversário. No campeonato, fomos capazes de alimentar o sonho. Queríamos todos mais. Não adiantou nada bater com a mão na mesa, porque contra os três grandes fomos manifestamente prejudicados. Em jogos decisivos fomos prejudicados. Fomos vítimas do nosso próprio sucesso", adiciona.

O Braga termina a época na sexta-feira, na receção ao Portimonense, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga.