Tensão no Irão faz Reino Unido aumentar nível de alerta no Iraque

O Reino Unido aumentou o seu nível de alerta para pessoal militar e diplomático no Iraque, devido ao aumento de tensão envolvendo o Irão.

A informação, avançada pela “Sky News” esta quinta-feira, segue-se à decisão da Alemanha e da Holanda de suspenderem as suas missões no Iraque, pelas mesmas razões.

Segundo a Reuters, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido recusou comentar o aumento do nível de segurança, mas segundo a Sky o pessoal britânico e seus familiares também viram aumentado o seu estado de alerta na Arábia Saudita, Kuwait e Qatar.

As decisões dos três países europeus seguem-se à ordem dada por Washington para a retirada de todo o pessoal não essencial da embaixada em Bagdade e do consulado em Erbil.

A medida americana, acompanhada da subida de tom da retórica entre Teerão e Washington, tem feito soar alarmes entre os Governos europeus, que temem a eclosão de um conflito aberto entre os dois países.

O Irão é há muito tempo um dos principais inimigos dos Estados Unidos no Médio Oriente, sendo-o também de dois dos principais aliados americanos na região, Israel e a Arábia Saudita.

O Irão é a grande potência xiita no mundo islâmico e tem tido um papel fulcral em manter o regime de Bashar al-Assad na Síria, exercendo também grande influência sobre o Hezbollah, que domina a cena política e militar no Líbano. Tanto a Síria como o Líbano fazem fronteira com Israel.

Um dos grandes pontos de disputa entre o Irão e os Estados Unidos é o programa nuclear de Teerão. O Governo iraniano diz que este é apenas para uso civil, mas Washington e Telavive não acreditam e querem impedir o país de desenvolver armas nucleares.