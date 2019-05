Eurico Gomes considera Benfica justo campeão e prevê um FC Porto-Sporting sem emoção

Eurico Gomes, antigo defesa central que se sagrou bicampeão pelos três grandes do futebol português, em entrevista a Bola Branca, entende que há mérito do Benfica e de Bruno Lage na forma como conseguiu recuperar e ultrapassar o FC Porto.

Eurico não acredita que o Benfica, frente ao Santa Clara, perca a oportunidade de confirmar a reconquista e chegar ao 37º título de campeão nacional.

"Não acredito que o Santa Clara vá ser capaz de perturbar o sucesso final do Benfica. Acho que o Benfica, se for campeão, o será com mérito a partir da altura do Bruno Lage entrou na equipa. Há um trabalho feito por este jovem treinador que resulta numa maior disponibilidade mental, numa maior criatividade colectiva da equipa. É uma equipa solta, com jovens que apareceram bem. Qual é o medo da aposta? Eu quando tinha 18 anos, fui uma aposta do Benfica e fixei-me lá", recordou.



Sporting a pensar na final da Taça

O campeonato vai decidir-se a favor do Benfica, se no derradeiro jogo a equipa de Bruno Lage tiver mérito para o fazer, entende Eurico Gomes, para quem o clássico do Dragão entre Porto e Sporting fica na sombra do que for acontecendo em Lisboa, no Estádio da Luz.



"Não vai haver emoção neste jogo, a não ser para o FC Porto. É um campeonato que vai ser decidido pela exclusividade do mérito do Benfica, ou não. O Porto precisa de ganhar. Quanto ao Sporting, acredito que estará a pensar já na final da Taça", ressalvou.



Depois das descidas do Feirense e do Nacional, Tondela e Chaves deixaram para a última jornada a decisão sobre quem é o terceiro a descer. O jogo de domingo entre as duas equipas será uma "final dramática", na opinião de Eurico Gomes.



Desilusão com o futebol português

Aos 63 anos de idade, Eurico Gomes, técnico sem clube para treinar, diz-se orgulhoso por não pertencer ao futebol português.



"Ando com a minha moral e dignidade no topo. Obviamente faz-me falta trabalhar, é óbvio, faz-me falta ter essa oportunidade. Há uns anos atrás não imaginava ser ignorado mas, se calhar, hoje sinto-me orgulhoso por não pertencer ao futebol português", concluiu.