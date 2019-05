Briseño admite proposta do Chivas

Antonio Briseño, defesa-central do Feirense, admite que será difícil recusar uma proposta do Chivas Guadalajara. Em entrevista à ESPN, o mexicano admite a possibilidade de regressar ao campeonato mexicano.

"Se um jogador mexicano tem a opção de jogar num clube tão importante como o Chivas. Não é pela imprensa, nem pelos dirigentes, é pela história do clube, que é tão longa. Ninguém recusaria uma proposta do Chivas", começou por dizer.

Briseño admite sentir-se lisonjeado com as propostas que chegam pelo mexicano: "Qualquer contacto, seja de Portugal, França, ou México, fico sempre agradecido, porque significa que estou a fazer algo bem. Estes temas vão para o meu representante, estou focado no último jogo da liga, mas estou aberto a todas as possibilidades".

A prioridade é jogar. Quer continue em Santa Maria da Feira, ou vá para outros destinos, Briseño dará prioridade à garantia de tempo de jogo: "Eu quero jogar, seja aqui, no México, ou na China. Claro que um jogador prefere sempre jogar nas melhores ligas do Mundo".

Briseño, de 25 anos, disputa a segunda temporada no Feirense, e soma 59 jogos pelo clube. O mexicano tem mais um ano de contrato com o clube.