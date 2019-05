Tonel: "Continuidade de Mathieu é importante para o Sporting"

A continuidade de Jérémy Mathieu no Sporting está mais perto, o que a confirmar-se será "muito importante" para a equipa de Alvalade. A opinião é de Tonel, que em entrevista a Bola Branca, sublinha a importância da manutenção da dupla de centrais formada por Mathieu e Coates.

"Seria a manutenção de uma dupla que dá muitas garantias. Seria importante conseguir manter o Coates e o Mathieu. É óbvio que o Mathieu já tem alguma idade, mas está bem ainda. Se conseguir controlar os problemas físicas, a sua continuidade é muito importante2, começou por dizer.

O antigo central leonino destaca ainda o apoio ofensivo que Mathieu consegue dar à equipa: "Consegue transportar, tabelar e criar desiquilibrios. Ajuda a equipa quando está com dificuldade nesse aspeto, sai bem com bola, o que é bom para a equipa".

O Sporting joga este sábado no Dragão frente ao FC Porto. Os leões já sabem que não saem do terceiro lugar, ao invés os dragões ainda lutam pelo título. O jogo acontece uma semana antes da final da Taça de Portugal, onde as duas equipas se vão encontrar. Na opinião de Tonel, Marcel Keizer "não tem motivos" para pensar em poupanças no jogo do campeonato, porque "há tempo para recuperar" os jogadores para a partida do Jamor.

Nestas declarações, Tonel reparte o favoritismo entre o FC Porto e o Sporting para o jogo da Taça de Portugal: "É um jogo entre duas equipas em bons momentos, é sempre um jogo especial e diferente, entre duas equipas que querem ganhar. A final é sempre um dia muito bonito no futebol português".

Um ano depois do ataque à Academia de Alcochete, Tonel acredita que os jogadores do Sporting irão para o segundo clássico em oito dias frente ao Porto, "com a ambição e a alegria que lhes faltou" na final da época passada perdida para o Desportivo das Aves.

O FC Porto-Sporting, a contar para a última jornada do campeonato, disputa-se no Estádio do Dragão, no domingo, às 18h30. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.