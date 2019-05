Já há árbitros para os jogos do título

Jorge Sousa é o árbitro nomeado para o Benfica-Santa Clara e Fábio Veríssimo estára no Estádio do Dragão, na receção do FC Porto ao Sporting.

O Conselho de Arbitragem divulgou, esta quinta-feira, as nomeações para a última jornada da I Liga. Jorge Sousa estará no Estádio da Luz, auxiliado por Nuno Manso e Sérgio Jesus. Fábio Melo será o quarto-árbitro, e António Nobre será o videoárbitro.

No FC Porto-Sporting estará Fábio Veríssimo, assistido por Paulo Soares, Pedro Martins e Gustavo Correia, que será o quarto-árbitro. Na Cidade do Futebol, em Oeiras, estará Luís Ferreira, como VAR.

Os dois jogos que decidem o campeão nacional jogam-se no sábado, às 18h30. No domingo, joga-se a manutenção na I Liga. O Tondela recebe o Chaves, jogo com arbitragem de João Pinheiro. Tiago Martins será o VAR da partida.

Nas restantes partidas da jornada, João Capela apitará o Braga-Portimonense, João Malheiro Pinto estará no Marítimo-Boavista, Carlos Xistra no Moreirense-Vitória de Guimarães, Cláudio Pereira no Vitória de Setúbal-Rio Ave, André Narciso no Feirense-Aves e Vítor Ferreira ajuiza o Belenenses-Nacional.

Confirma-se também o afastamento de Hugo Miguel e Luís Godinho, colocados "na jarra" pelo Conselho de Arbitragem, por castigo, após a classificação negativa no Rio Ave-Benfica, na última jornada. Hugo Miguel foi o árbitro principal, Luís Godinho esteve no videoárbitro.

O castigo não é novidade esta época e aconteceu com Tiago Martins, Carlos Xistra e Fábio Veríssimo, e Bruno Paixão e Bruno Esteves, estes como videoárbitro.

O Conselho de Arbitragem anunciou também as equipas de arbitragem para a última jornada da II Liga. Na decisão do título, no Paços de Ferreira-Cova da Piedade estará Manuel Oliveira, enquanto que no Estoril-Famalicão o árbitro será Iancu Vasilica.

[Atualizado às 11h55]