Famalicão aposta em João Pedro Sousa para o regresso à I Liga

O Famalicão está perto de contratar João Pedro Sousa para assumir o comando da equipa no regresso à I Liga, avança o jornal "O Jogo". O treinador de 47 anos deverá assinar um contrato de duas temporadas.

João Pedro Sousa é adjunto de Marco Silva desde 2012/13, no Estoril. Depois de passagens pelo Sporting, Olympiakos, Hull City e Watford, o técnico trabalha no Everton, esta temporada, mas deverá deixar os "toffees" no final da temporada, que já terminou em Inglaterra. O treinador deverá ser oficializado no Famalicão no final da época em Portugal, este fim-de-semana.

João Pedro Sousa será o substituto de Carlos Pinto, que assumiu o comando do clube famalicense para o final da temporada, após a rescisão com Sérgio Vieira, que disputou a maior parte da temporada. Miguel Cardoso foi também um nome apontado ao clube para a próxima temporada.

O Famalicão não é um clube estranho para João Pedro Sousa, que foi adjunto de de Artur Jorge e Alberto Silva, em 2009/10, quando o Famalicão disputava o quarto escalão do futebol português. O técnico arrancou a carreira de treinador na Academia Lacatoni, em 2006, e treinou também os juniores do Braga entre 2010 e 2012.

O Famalicão ainda luta pelo título de campeão da II Liga. Na última jornada, a equipa precisa de vencer no terreno do Estoril, quarto classificado, e esperar uma derrota do Paços de Ferreira, em casa, contra o Cova da Piedade. Os dois jogos disputam-se no domingo, às 15h00.