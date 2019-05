Bucks vencem primeiro jogo da final a Este na NBA

Os Milwaukee Bucks venceram os Toronto Raptors no primeiro jogo da final da Conferência Este, por 108-100. Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez foram as figuras maiores dos Bucks. Lopez marcou 29 pontos e ganhou 11 ressaltos; Giannis marcou 24 e ganhou 14 ressaltos; Middleton também fez duplo-duplo, com 11 pontos e 11 ressaltos.

O melhor marcador do encontro foi Kawhi Leonard, com 31 pontos. Os Raptors, apesar da derrota, ainda contaram com Kyle Lowry, que contribuiu com 30 pontos.

O segundo jogo, de novo em Miwaukee, está marcado para a madrugada de sábado.