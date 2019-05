Conceição, Iker e Cillessen em manchete

O desacato de Sérgio Conceição com um adepto do FC Porto, o interesse do Benfica em Cillessen, e a continuidade de Iker Casillas na estrutura do clube portista são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos nacionais.

O jornal "A Bola" faz manchete com o treinador do FC Porto, que abordou um adepto do clube, no Olival, após este ter alegadamente cuspido no seu filho, jogador dos juniores do Benfica. O jornal dá ainda destaque a uma entrevista com Neemia Queta, que pode tornar-se no primeiro português na NBA.

"O Jogo" dá destaque às declarações de Pinto da Costa, que garantem que Iker Casillas vai continuar na estrutura do clube, caso opte não continuar no clube, na sucessão do enfarte do miocárdio.

O "Record" escreve que o Benfica estará em Barcelona para negociar a transferência do guarda-redes holandês Cillessen.

O mercado de transferências também já mexe: Paulinho interessa ao Sporting e o Nápoles estará de olho em Acuña.