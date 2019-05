João Sousa. “É um privilégio” defrontar Federer

O tenista português João Sousa diz que é um privilégio jogar com Roger Federer, sublinhando que não é preciso descrever um jogador como o suíço, seu adversário esta quinta-feira, na segunda ronda do torneio Masters 1000 de Roma.

“Não é preciso descrever este jogador. Vai ser mais um encontro muito difícil para mim, vou dar o meu melhor, tentar jogar a um grande nível, como fiz na primeira ronda. No final fazemos contas, mas é um privilégio defrontá-lo. Já joguei com ele uma vez e, como muitos sabem, foi um ídolo de criança, mas vamos com tudo para tentar vencer", afirmou o número um português, que perdeu o único embate o suíço, nos oitavos de final em Halle, na Alemanha, em 2016.

João Sousa falava num dia em que a chuva forçou o adiamento de todos os encontros previstos no Foro Italico, incluindo o seu com o número três do ranking mundial, recordista de títulos do grand slam (20).

"Foi um dia complicado, longo, de espera. Infelizmente, a chuva não nos deixou jogar. Foi um dia longo, 10 horas no clube. Ao final da tarde, quando cancelaram os encontros, aproveitei para suar um bocado, para não estar parado o dia todo, e preparar da melhor maneira o encontro com Federer", disse o vimaranense.

João Sousa, 72.º da tabela ATP, chegou à segunda ronda ao derrotar na terça-feira o norte-americano Frances Tiafoe (34.º), por 6-3, 6-7 (3-7) e 7-6 (7-4).

O encontro com Federer disputa-se no court central, depois daquele que opõe a japonesa Naomi Osaka e eslovaca Dominika Cibulkova a partir das 9h00.