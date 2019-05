​Soflusa. Governo anuncia autorização das Finanças para contratar seis marinheiros

A Soflusa pode contratar seis marinheiros para reforçar o serviço de transporte fluvial entre Lisboa e o Barreiro. O Ministério das Finanças já deu autorização.



O anúncio foi feito esta quarta-feira, no Ministério do Ambiente, pelo secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, aos sindicatos que representam os trabalhadores da Soflusa.

No encontro em que também esteve presente a administração da Transtejo/Soflusa, liderada por Marina Ferreira, foi assumida a manifesta falta de pessoal para assegurar as ligações entre as duas margens do Tejo.

Como a Renascença já tinha referido, há várias escalas de serviço incompletas. No entanto, a autorização do Ministério das Finanças cobre menos de metade dos trabalhadores que a administração tinha pedido mais recentemente: 12 marítimos (marinheiros e maquinistas) e três trabalhadores para as bilheteiras.

A empresa lançou, entretanto, um concurso interno para recrutar quatros mestres, que vêm da carreira de marinheiro.