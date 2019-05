Leeds de Bielsa está fora do "play-off" de acesso à Premier League

O Leeds United perdeu, esta quarta-feira, por 4-2, em casa, contra o Derby County, e está fora do "play-off" de subida à Premier League.

A equipa liderada pelo argentino Marceo Bielsa tinha vencido a primeira mão, em casa do Derby, por 1-0, mas a pesada derrota caseira colocou um ponto final nas aspirações do Leeds, que passou grande parte da época nos lugares de subida direta, mas caiu para o terceiro posto perto do final da temporada.

Marriot, com um "bis", Mason Mount, e Harry Wilson marcaram os golos da vitória do Derby, que se tornaram na primeira equipa a ultrapassar uma eliminatória do "play-off", depois de perder a primeira mão em casa. Dallas, também com um "bis", marcou os golos da equipa do Leeds.

O Derby segue para a final do "play-off" e disputa a subida, em Wembley, com o Aston Villa.