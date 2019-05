Lazio conquista a Taça de Itália

A Lazio venceu, esta quarta-feira, a Atalanta por 2-0, e conquistou a Taça de Itália, no Olímpico de Roma, casa da equipa "biancocelesti".

A Atalanta até era a favorita à entrada para a partida, atualmente em quarto lugar da Serie A, e perto de garantir presença na Liga dos Campeões, mas foi a Lazio, que ocupa o oitavo posto da classificação, que levantou o troféu, com dois golos perto do final.

Milinkovic-Savic abriu o marcador aos 82 minutos, e Joaquín Correa estabeleceu o resultado final aos 90 minutos.

Até chegar à final, o Inter de Milãio eliminou o Novara, e bateu as duas equipas de Milão, o Inter, nos quartos de final, e o AC Milan, numa meia-final disputada a duas mãos. Já a Atalanta, que é a grande surpresa da época, eliminou o Cagliari, goleou a Juventus nos quartos de final, por 3-0, e deixou para trás a Fiorentina, na meia-final.

A Lazio conta com dois portugueses no plantel: Bruno Jordão ficou fora dos convocados e Pedro Neto não saiu do banco de suplentes.