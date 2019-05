Paulo Fonseca ganha Taça da Ucrânia

O treinador Paulo Fonseca conquistou esta quarta-feira a sua terceira Taça da Ucrânia em futebol.

O Shakhtar Donetsk goleou na final o Inhulets, da segunda divisão ucraniana, por 4-0.

Em encontro disputado na Slavutych-Arena, em Zaporizhia, o conjunto de Paulo Fonseca impôs o seu favoritismo e já vencia ao intervalo por 3-0, com um 'bis' do jovem brasileiro Tete (19 anos), aos 28 e 39 minutos, e um golo do também brasileiro Júnior Moraes, aos 45+2, tendo o israelita Manor Solomon, aos 64 minutos, sentenciado o encontro.

Após esta conquista, Paulo Fonseca ficou a um pequeno passo de garantir a terceira dobradinha na Ucrânia, uma vez que lidera o campeonato com 11 pontos de avanço para o Dínamo de Kiev, quando faltam quatro jornadas para o termo da prova.