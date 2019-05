Sérgio Conceição desentende-se com adepto portista após expulsão do filho

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, desentendeu-se com um adepto portista, na tarde desta quarta-feira, após a expulsão do filho, Rodrigo Conceição, jogador da equipa de juniores do Benfica.

De acordo com o "O Jogo", o treinador da equipa principal do FC Porto ignorou os insultos dos adeptos portistas em direção ao filho, que foi expulso aos 61 minutos do jogo frente ao FC Porto, no Olival, mas reagiu quando um adepto cuspiu ao jovem jogador.

Sérgio dirigiu-se ao adepto em questão, acompanhado de outro filho, e teve de ser separado e acalmado por outros espectadores da partida e elementos da segurança do recinto.

A equipa de juniores do Benfica venceu por 2-1 no Olival, com um golo a ser apontado precisamente por Rodrigo Conceição. Com o triunfo, as águias saltaram para a liderança do campeonato e estão mais perto do título.