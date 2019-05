Ajax confirma dobradinha com goleada

O Ajax goleou o De Graafschap e confirmou a conquista do título de campeão holandês de futebol.

A equipa, que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões, já tinha conquistado a Taça da Holanda e terminou a época com a dobradinha. É o 34.º título de campeão nacional.

Na última jornada só uma derrota e uma goleada das antigas tirava o título aos comandados de Ten Hag, apesar de o PSV ter liderado na maior parte do campeonato.

Os golos desta quarta-feira foram apontados por Schone, Tagliafico e Tadic (2). Pelo De Graafschap, ainda empatou El Jebli.

Foi também dia para prémios individuais: De Jong, médio que vai reforçar o Barcelona, conquistou o prémio de melhor jovem do campeonato, e Tadic garantiu, com o bis neste jogo, o prémio de melhor marcador do campeonato.