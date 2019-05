​Sabe quantos conventos existem em Lisboa?

O que têm em comum a Assembleia da República, o Museu Nacional de Arte Antiga ou os Armazéns do Chiado? Pode obter resposta a estas questões no “Open Conventos”, uma iniciativa do Patriarcado de Lisboa, Camara Municipal e Santa Casa, que decorre nos próximos dia 23,24 e 25.



“Este encontro tem como objetivo principal dar a conhecer grandes casas conventuais da cidade de Lisboa que tiveram uma missão com grande impacto social na cidade de Lisboa antes – como algumas mantêm agora. E depois irmos à descoberta de todos estes conventos, muitos deles encerrados ao público. Para além disso haverá dentro deste programa das visitas algumas que são itinerário, ou seja, conjuntos de conventos na mesma zona. Outras que serão visitas individuais orientadas por especialistas – professores universitários, especialistas da câmara, especialistas do patriarcado. E outras as pessoas fá-lo-ão por sua livre iniciativa”, explica a responsável da Direção da Cultura da Santa Casa.

O “Open Conventos” começa com um debate muito importante, sublinha Margarida Montenegro.

“A grande pergunta de fundo é: que usos? O que é que se quer? Com certeza que se vão levantar imensas questões. Deve haver limites aos usos de um espaço que foi conventual, isto é, deve haver critérios éticos nesses usos? Isto é uma coisa que me interpela. Essas intervenções nesse espaço devem preservar a memória material e imaterial – e o imaterial é a parte espiritual – desses locais?”

No site Quo Vadis pode encontrar todas as informações detalhadas, assim como inscrever-se para as visitas.