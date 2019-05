Pedro Sousa desiste do Lisboa Belém Open

Pedro Sousa anunciou, esta quarta-feira, que desistiu da participação do Lisboa Belém Open, por não ter recuperado da lesão sofrida no Estoril Open.

O tenista português, quarto cabeça-de-série do torneio, e 120º do "ranking" mundial, não vai a jogo esta quarta-feira contra Roberto Marcora, 190º.

Luís Faria foi o "lucky loser", repescado para disputar a segunda ronda do torneio, e acabou por perder contra o italiano em dois "sets", pelos parciaia de 6-1 e 6-2.

Pedro Sousa admitiu que ainda não está em condições de competir. O português desistiu do segundo torneio consecutivo, depois do Challenger de Braga, na última semana.

"Infelizmente ainda não estou em condições de competir. Não foi uma decisão fácil, já na semana passada também não tinha sido, mas é a vida e para a semana haverá mais um torneio. No início do ano já tinha torcido o pé ainda com mais gravidade, por isso esta recuperação exige um bocadinho de mais cuidado e por isso não valeu a pena arriscar a jogar aqui", disse.