Técnico do Ajax. “Sinto-me feliz aqui”

O treinador do Ajax quer cumprir o contrato com o clube holandês, apesar do alegado interesse de grandes clubes europeus.

Erik Ten Hag reforça que “é uma honra ser associado a grandes clubes como Barcelona, Bayern e Chelsea, mas tenho contrato com o Ajax, sinto-me feliz aqui e não há qualquer problema para mim”.

Em conferência de imprensa, antes do jogo contra o De Graafschap, o técnico garante que está a “planear o futuro aqui”.

O Ajax, que está a liderar o campeonato, conquistou a Taça da Holanda e chegou às meias-finais da Liga dos Campeões.