Rui Bragança com medalha garantida nos Mundiais de taekwondo

O português Rui Bragança garante a conquista de uma medalha nos Mundiais de taekwondo, ao vencer o azeri Gashin Magomedov, nos quartos de final.

O atleta do Benfica, 10.º do ranking mundial, derrotou o azeri, 32.º, por 7-4, num combate que apenas teve pontos no terceiro e último assalto.

Na primeira eliminatória, Rui Bragança derrotou o ucraniano Dmytro Dzandzava, por 18-5, derrotando depois o chileno Jorge Ramos, 57.º do ranking mundial, por 10-7, e o paquistanês Haroon Khan, 260.º, por 10-9, graças a um pontapé nos segundos finais.

Na meia-final, Rui Bragança vai defrontar o mexicano Brandon Plaza Hernandez, 17.º da hierarquia mundial.

Esta será a segunda medalha de Rui Bragança em Mundiais, depois da prata conquistada em 2011, tendo ainda no seu currículo dois títulos europeus em 2014 e 2016.