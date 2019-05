“Saída de Jorge Jesus favoreceu Rui Vitória"

Bruno Marinho, campeão saudita no escalão de sub-20, pelo Al Faisaly, acredita que Rui Vitória será campeão da Arábia Saudita, pelo Al Nassr, rival do Al Hilal, antiga equipa de Jorge Jesus.O ex-treinador do Benfica pode ser campeão em dois países num espaço de três dias

"Penso que será campeão. Está em primeiro, tem um ponto de vantagem, joga em casa e a equipa está a praticar um futebol muito elogiado e com muitos golos marcados. Está em vantagem e espero que seja campeão porque é bom para a classe dos treinadores portugueses”, refere.



Se o Al Nassr vencer na última jornada do campeonato, em casa, frente ao Al Batin, Vitória será campeão da Arábia Saudita. No sábado, se o Benfica pontuar com o Santa Clara, será campeão de Portugal. Os encarnados foram orientados por Rui Vitória até à 15ª jornada.

Na opinião de Bruno Marinho, o ex-treinador do Benfica beneficiou da saída de Jorge Jesus do Al Hilal, atual segundo classificado do campeonato saudita e que era o líder da prova quando Rui Vitória chegou a Riade: “Se Jorge Jesus tivesse continuado, o Al Hilal por esta altura já seria campeão. Mas às vezes as tristezas de uns são as alegrias dos outros e Rui Vitória vai ser favorecido pela saída de Jorge Jesus.”



O ex-treinador do Benfica estreou-se pelo Al Nassr a 15 de janeiro, 13 dias depois da derrota do Benfica em Portimão, que originou a chicotada psicológica, na Luz. Caso o Al Nassr seja campeão, a Arábia Saudita terá dois portugueses na mesma época campeões nos dois principais campeonatos de futebol: Vitória nos seniores e Marinho em sub-20.

Rui Vitória fica na Arábia Saudita, Bruno Marinho talvez

Rui Vitória tem mais um ano de contrato com o Al Nassr e vai continuar.

“Toda a gente o elogia. Estão a gostar porque a equipa joga um futebol ofensivo e marca muitos golos. Foi pena ter perdido a Taça da Arábia Saudita. Perdeu a meia-final com o Al Ittihad. Mas se for campeão esse resultado da Taça será apagado porque é a última imagem que conta. As pessoas vêm com bons olhos a sua continuidade. Rui Vitória tem mais um ano de contrato e todas as possibilidades para continuar porque os adeptos gostam dele e respeitam-no”, refere Bruno Marinho.

Já Bruno Marinho, de 38 anos, não dá certezas. O técnico, que orientou o Salgueiros há duas épocas, sente-se bem na Arábia Saudita e tem contrato com o clube, mas gostaria de voltar a trabalhar em Portugal:

“Se houver um convite de Portugal, há uma cláusula que me permite sair. Estou bem no Al Faisaly onde sou respeitado e o meu trabalho é valorizado. Mas se surgir uma oportunidade em Portugal gostaria de voltar.”