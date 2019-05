Cancelo rendido a Ronaldo. "Não é à toa que tem cinco Bolas de Ouro"

João Cancelo não esconde a admiração por Cristiano Ronaldo. O lateral-direito português considera que não é por acaso que o seu companheiro na Juventus e na seleção é considerado um dos melhores do mundo.

"O Cristiano [Ronaldo] é trabalho, é dedicação, é talento e penso que é isso que faz dele dos melhores de sempre. Não é à toa que ele tem cinco Bolas de Ouro. É porque trabalhou para isso, tem talento, dedicou-se e abdicou de muitas coisas. É um grande atleta e um grande profissional e nós, jovens, só temos a aprender com ele", afirmou o defesa, em entrevista à plataforma de "streaming" "DAZN".

Os elogios não se esgotam em Ronaldo, contudo. Questionado sobre o jogador da Juventus que mais o impressionou, Cancelo não hesitou:

"Pjanic, porque é um jogador muito inteligente. Antes de receber a bola, já sabe o que vai fazer e isso cativou-me logo. É um grande jogador."

Como lateral-direito, Cancelo tem referências para a sua posição. A maior delas todas é o atual dono do lugar no PSG, que ganhou tudo o que havia para ganhar no Barcelona: o internacional brasileiro Daniel Alves.