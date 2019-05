Porto é o concelho que mais recebe, Funchal é campeão nos projetos. O que nos diz a distribuição dos fundos europeus

O Funchal é o concelho com mais projetos aprovados no Portugal 2020. Foram mais de 2.052 os projetos registados na capital madeirense, que perfazem um total superior a 317 milhões de euros.

Em março deste ano, Portugal era o quarto país com mais dinheiro transferido pela Comissão Europeia. Fica apenas abaixo da Polónia, França e Itália, todos países com envelopes financeiros mais volumosos, segundo revela o último Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia .

Mais de 20 mil milhões de euros já têm destino em milhares de projetos aprovados, mas, para já, só foram transferidos quase oito milhões de euros, ou seja, 30,6% do valor programado no Portugal 2020.

Nota de destaque, ainda, para a operação que mais fundos recebe - 45 milhões de euros. Trata-se da ampliação do aproveitamento hidroelétrico da Calheta, um projeto da Empresa de Eletricidade da Madeira, que beneficia os concelhos do Funchal, Calheta e Ponta de Sol.

Prevenção e mitigação do risco de derrocadas nas escarpas sobranceiras ao Túnel João Abel de Freitas e na ER 118 - Troço de Ligação à Via Rápida - 14,27 milhões de euros

Cinco projetos do Funchal com mais fundos aprovados





No "ranking" dos campeões dos projetos, o Porto ocupa o segundo lugar do pódio, com 1.926.

Com menos mil projetos do que o Funchal, Lisboa coloca-se no terceiro lugar. A capital tem 1.017 projetos aprovados no Portugal 2020.

Coimbra e Braga completam o "top 5", embora já abaixo da fasquia dos mil projetos.

Em sentido contrário, surge o Corvo, com 16 projetos aprovados. Em termos aboslutos, o número é pequno, mas é quase um projeto por cada um dos 17 quilómetros quadrados da ilha.

Nesta "tabela ao contrário", a seguir ao Corvo seguem-se os concelhos Lajes das Flores e Sardoal, com 23 projetos cada.