Brahimi continua em dúvida para a receção do FC Porto ao Sporting, a contar para a 34.ª e última jornada do campeonato, que os dragões continuaram, esta quarta-feira, a preparar.

O avançado argelino, que se lesionou antes da visita ao Nacional, realizou tratamento, treino condicionado e ginásio. Fabiano, também lesionado, efetuou treino integrado condicionado.

O guarda-redes Mouhamed Mbaye, do FC Porto B, foi chamado aos trabalhos da equipa principal, enquanto Diogo Leite esteve ausente, por se encontrar concentrado com a seleção portuguesa de sub-20.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 10h30, à porta fechada, no Olival. O clássico está marcado para sábado, às 18h30, no Estádio do Dragão. Os dragões estão no segundo lugar, a dois pontos (82) do Benfica (84), e precisam de ganhar e que o rival perca para serem campeões. O Sporting, com 74 pontos, já tem o terceiro lugar assegurado.

O FC Porto-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.