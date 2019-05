Resgatada criança doente de cruzeiro a 200 quilómetros da Figueira da Foz

A Marinha, a Força Aérea e Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar resgataram uma criança de quatro anos que estava doente a bordo de um cruzeiro ao largo da Figueira da Foz. O resgate aconteceu na terça-feira à noite.

A criança, que "apresentava um quadro clínico de febre e convulsões", estava no "navio de passageiros VENTURA, que navegava a 113 milhas (210 Km) a oeste da Figueira da Foz", lê-se no comunicado da Marinha.

A mesma nota refere que "a criança, do sexo masculino, de nacionalidade britânica, foi sempre acompanhada pelo pai" e que "a aeronave da Força Aérea aterrou em Lisboa na Base Aérea de Figo Maduro cerca das 23 horas, encontrando-se uma ambulância do INEM no local para efetuar o transporte para unidade hospitalar".