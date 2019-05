João Cancelo afasta rumores de saída da Juventus

João Cancelo não pensa em sair da Juventus. O lateral-direito português desmentiu os rumores que o apontavam à saída do campeão italiano, em entrevista à plataforma de "streaming" "DAZN",

"Neste ano, aprendi muito, houve muitos momentos bons. Conheci pessoas muito boas, muito minhas amigas. Quero continuar aqui. Quero continuar o meu futuro na Juvenus e espero continuar a ganhar títulos", afirmou o internacional português, que garantiu que tem "um grande apreço" pelo treinador da Juventus, Massimilano Allegri.

Muito se tem falado da saída de Allegri, devido à eliminação precoce da Liga dos Campeões. Contudo, esse cenário, a confirmar-se, não será pela opinião que Cancelo tem do técnico: "O mister Allegri ajudou-me muito, sempre falei bem dele, sempre o achei um dos melhores treinadores do mundo. É um treinador que já ganhou títulos na Juventus e ganhou no Milan. É uma grande pessoa e devo-lhe muito do que sou hoje."

Ganhar o Scudetto pela Juventus, o primeiro campeonato nacional da sua carreira, foi "uma sensação muito boa" para João Cancelo.

"É o trabalho de toda a equipa durante um ano para atingir um dos nossos objetivos. Tínhamos quatro esta época. Dois não foram possíveis, os outros dois conseguimos, e é isso que move a Juventus: as vitórias e os títulos. A cada ano que passa, vamos atrás deles", garantiu o lateral.