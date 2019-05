Frederico Silva sai de cena no Lisboa Belém Open

O tenista português Frederico Silva foi eliminado, esta quarta-feira, na segunda ronda do Lisboa Belém Open.

O número cinco nacional, 326.º classificado do "ranking" ATP e "wildcard" do torneio, perdeu diante do espanhol Pedro Martínez, número 143 da hierarquia mundial e sétimo cabeça-de-série, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-4, ao fim de 1h39.

A participação portuguesa no quadro de singulares do Challenger de Lisboa fica, assim, reduzida a Pedro Sousa e João Domingues, os números dois e três do ténis nacional, que jogam esta quarta-feira.