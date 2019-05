Dragão a dez mil da lotação esgotada no clássico com o Sporting

O FC Porto informa que já vendeu 40 mil bilhetes para o jogo de sábado com o Sporting, a contar para a última jornada do campeonato. A época vai terminar com o Estádio do Dragão a registar uma média de espectadores, por jogo, superior a 40 mil. Neste momento, a médio está nos 41.740.

Em jogo está a possibilidade do FC Porto conquistar o bicampeonato, caso vença e o Benfica perca com o Santa Clara.



O FC Porto-Sporting está agendado para as 18h30 de sábado. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.