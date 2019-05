Operação "Prazo final". PJ detém sete suspeitos de fraude com fundos comunitários

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira de manhã, na zona do Grande Porto, um grupo de sete pessoas por suspeitas de branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada, fraude para obtenção de subsídio e insolvência dolosa.

No âmbito da operação "Prazo Final", foram realizadas, ao todo, 22 buscas nos concelhos de Paredes, Paços de Ferreira, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde, Santa Maria da Feira e Matosinhos.

De acordo com comunicado entretanto emitido pela Judiciária, está em causa um alegado esquema que permitiu acesso a três milhões e 100 mil euros em subsídios do programa Portugal 2020, através de candidaturas baseadas em faturação falsa.

Ainda de acordo com a PJ, o principal arguido é sócio-gerente de uma sociedade comercial do ramo do mobiliário e é acusado também de ter levado as suas empresa à insolvência, lesando o Estado português em mais de 10 milhões de euros.

A operação desta manhã envolveu quase uma centena de inspetores, tanto da Judiciária como da Autoridade Tributária.

No final de 2018, a PJ já tinha desmantelado uma rede suspeita de criar empresas fictícias para receber fundos da União Europeia. No âmbito dessa operação foram detidos quatro empresários e um vice-autarca.