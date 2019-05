PSG abre processo de renovação com Mbappé

O Paris Saint-Germain abriu conversações com Kylian Mbappé, para a renovação de contrato do jovem avançado, de acordo com o canal francês "RMC Sport".

O internacional francês, de 20 anos, tem contrato até 2022 e o PSG quer "amarrá-lo" por mais tempo. Segundo o "RMC Sport", as conversas estão, ainda, em fase embrionária, mas são demonstrativas da vontade do campeão francês de contar com o jogador por vários anos.

O contrato de Mbappé tem validade por mais três temporadas, pelo que esta renovação serviria, também, como uma mensagem à concorrência. O avançado tem sido associado ao interesse do Real Madrid, que falhou a sua contratação no verão de 2017 e ainda sonharia com ele.

Mbappé foi comprado por 180 milhões de euros, depois de uma grande época de estreia no Mónaco, sob o comando de Leonardo Jardim. Em 85 jogos ao serviço do PSG, o jovem leva 57 golos e 28 assistências. Esta temporada, conta com 36 golos marcados em 41 jogos.