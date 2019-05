Pesca da sardinha retomada a tempo dos Santos Populares com maiores limitações

Os pescadores portugueses só regressam à pesca da sardinha a 3 de junho, que estava suspensa desde meados de setembro até hoje,

O Governo prorrogou o prazo, adiando para dia 3 do próximo mês o reinício da faina.

“Não é uma solução que resulte de vontade própria dos epscadores”, mas foi a solução encontra para minimizar os prejuízos, diz à Renascença o presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP), Humberto Jorge.



“Nós gostávamos de começar a pescar já em maio. Mas, tendo em conta a quota que nos foi imposta, nós não temos outra forma de atenuar o prejuízo senão começar um pouco mais tarde. Nos meses [de verão] a sardinha é mais valorizada e não termos que interromper a atividade nos meses de verão que queremos evitar a todo o custo”, completa.



Segundo o despacho “de 3 de junho e, até às 24h00 horas do dia 31 de julho de 2019, o limite de descargas de sardinha capturada com a arte de cerco pela frota portuguesa é de 5.000 toneladas”.

Humberto Jorge garante que não vai haver falta de sardinha durante os Santos Populares.



Desde setembro de 2018 que os pescadores de Portugal e Espanha estão proibidos de pescar sardinha para proteger o "stock" e na sequência da recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar para 2019, com o acordo da Comissão Europeia.