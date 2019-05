James Rodríguez pode voltar a Madrid, mas para o Atlético

James Rodríguez pode regressar a Madrid, mas não para o Real. O avançado colombiano está a ser apontado ao Atlético de Madrid pelo programa espanhol de televisão "El Chiringuito".

James está emprestado pelo Real Madrid ao Bayern Munique, no entanto, há forma de rumar ao rival. De acordo com o referido programa, o Atlético planeia convencer o Bayern a exercer a opção de compra pelo jogador, fixada em 42 milhões de euros, e depois pagar 60 milhões aos alemães, para levar o ex-FC Porto para Madrid.

Apesar disso, foi revelado no mesmo programa que "há duas opções", sem contar com o Real Madrid, em que James está mais interessado do que no Atlético, pelo que o negócio poderá não concretizar-se. O internacional colombiano, de 27 anos, tem sido apontado, por exemplo, à Juventus, de Cristiano Ronaldo, e ao PSG.