Golpe de calor em exercício. Militar transferido de Abrantes para o Curry Cabral

Um militar que foi internado na unidade de cuidados intensivos de Abrantes vai ser transferido para o hospital Curry Cabral em Lisboa, especializado na área hepática.

"A avaliação clínica que foi feita hoje de manhã aconselhou a uma transferência do militar da unidade de cuidados intensivos do Hospital de Abrantes para o Hospital Curry Cabral, disse à Renascença a porta-voz do Exército, Elizabete Silva

Ainda de acordo com a porta-voz, houve "um agravamento da situação analítica do militar".

As causas ainda estão a ser apuradas, mas o militar terá sido vítima de um golpe de calor, durante um exercício realizado no Campo Militar de Santa Margarida: "Os sintomas foram todos de golpe de calor, mas há, outras hipóteses em estudo."



Caso haja necessidade do soldado fazer um transplante, o Curry Cabral é o hospital de referência para a área hepática, nomeadamente para o transplante de fígado, um dos órgãos que, em casos de golpes de calor, tende a ser sobrecarregado e a poder entrar em falência.

No caso das mortes dos Comandos, ocorrido no verão de 2016, um dos militares morreu precisamente naquela unidade hospitalar, enquanto esperava por um transplante do fígado.