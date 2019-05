"Título do Benfica será um prémio para a coragem de Bruno Lage"

A três dias da jornada decisiva no campeonato nacional, Bruno Marinho, treinador campeão de sub-20 da Arábia Saudita pelo Al Faisaly e que conheceu Bruno Lage quando o treinador do Benfica trabalhou nos Emirados Árabes Unidos, no Al Ahli, diz, em entrevista à Renascença, que se o Benfica for camopeão o título "será um prémio para a coragem de Bruno Lage".



“Há muito dedo tático e de aproveitamento dos jogadores da formação. Bruno Lage não teve reforços sonantes, em Janeiro, quando entrou, mas promoveu jogadores da equipa B. Ele conhecia esses jogadores e teve a coragem de apostar. Os resultados estão à vista”, refere o treinador.

Mudança tática e aproveitamento de jogadores

Bruno Marinho analisa tática e tecnicamente a evolução da equipa do Benfica e reforça a ideia da influência de Bruno Lage no aumento da produtividade do coletivo. “Taticamente mudou de 4-3-3 para 4-4-2 e aproveitou jogadores que estavam em descrédito, como Samaris. Rafa rendeu com ele como com nenhum outro treinador. Pizzi tem o maior número de golos numa só época. Seferovic fez uma época extraordinária. João Félix explodiu com Lage. São jogadores que terão de estar agradecidos ao treinador, bem como Ferro e Florentino. Além da parte futebolística que o Benfica melhorou muito, Bruno Lage também teve a coragem de colocar os jogadores que estavam em melhores condições para atuar. A coragem e a competência dele serão premiadas, se o Benfica for campeão, como tudo indica”.

Luis Filipe Vieira também com louvores

Se os principais louros dos resultados do Benfica são atribuídos a Bruno Lage, Bruno marinho também destaca o presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira pela aposta no momento da sucessão de Rui Vitória. “Quem deu a oportunidade ao treinador também teve coragem e mérito mas sem dúvida nenhuma que Bruno Lage tem o principal mérito”, refere o atual treinador da equipa de sub-20 do Al Faisaly.

Bruno Marinho conviveu durante dois anos com Bruno Lage nos Emirados Árabes Unidos entre 2012 e 2014. Trabalharam ambos na formação de clubes daquele país da Península Arábica. Bruno Marinho é o treinador atual campeão de sub-20 da Arábia Saudita pelo Al Faisaly.