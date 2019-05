Moreira: "Cillessen pode trazer algo de diferente à baliza do Benfica"

José Moreira considera que Cillessen "pode trazer algo de diferente à baliza do Benfica". O antigo guarda-redes dos encarnados lembra que o internacional holandês do Barcelona está muito habituado a jogar fora dos postes e participa "no processo ofensivo" da equipa.

Porém, o quadro de guarda-redes do Benfica é forte e Moreira avisa que Cillessen "terá de lutar pela titularidade". "O Benfica tem três excelentes guarda-redes. E na equipa B tem boa fornada, também. Se o Cillessen, ou outro guarda-fredes, vier para o Benfica, eles saberão o que fazer para o melhor de cada um", acredita o dono da baliza do Cova da Piedade, em declarações à Renascença.

Moreira recorda que alcançou o título de campeão nacional pelo Benfica na última jornada da prova por duas vezes, algo que os atuais jogadores encarnados podem alcançar no sábado. Moreira revela que este é o momento de "colocar a cereja no topo do bolo", mas não esconde que irão "sentir alguma ansiedade, mas positiva," porque o objetivo está muito perto de ser alcançado.