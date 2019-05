Cadete: "Época do Sporting já é positiva. Com dois títulos será um sucesso"

Jorge Cadete considera que a conquista da Taça de Portugal, que se juntaria à Taça da Liga, seria um registo de uma "época de sucesso" para o Sporting, clube que saiu da sua maior crise, um ano depois dos acontecimentos registados na Academia de Alcochete.

Em declarações a Bola Branca, o antigo avançado avalia o ano dos leões e conclui que a "a época já é positiva", com o troféu da Taça da Liga. "Há três candidatos [a ganhar troféus em Portugal]. Se um ganhar um dos troféus já é uma época positiva. Se ganhar dois já será uma época de sucesso, independentemente das condicionantes", avalia.

Antes da final do Jamor há um primeiro duelo entre Sporting e FC Porto, no Dragão, para o campeonato. "É um jogo que não tem grande importância, no sentido de subir na tabela, mas é uma boa possibilidade para o Sporting estudar melhor o adversário", sublinha o antigo jogador do Sporting que desvaloriza a influência que o primeiro desafio terá sobre o segundo.

"Quando se chega ao Jamor, se passa o túnel, se sobe a escada e se chega ao relvado, fica tudo para trás. Só conta o entusiasmo", acrescenta.